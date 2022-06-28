Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda Marmaris'teki yangında son durum ne? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Dolar ve altında düşüş sürecek mi? sorularına yanıt arandı. 27 Haziran 2022 tarihli programın tamamı...