Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber'de 12 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “EYT’de son durum ne? Asgari ücret ne kadar olacak? Kabine toplantısında hangi kararlar çıktı?, Asgari ücret masasında hangi rakamlar var?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…