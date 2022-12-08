Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Asgari ücret masasında hangi rakamlar var?

A Haber'de 7 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “EYT’de bütün detaylar belli oldu mu, son durum ne?, Asgari ücret ne kadar olacak? Kabine toplantısı sonrası EYT’yi duyuracak mı?, Asgari ücret masasında hangi rakamlar var?, Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi, Yavaş mı, İmamoğlu mu?, CHP’ye şartlı destek mi?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…