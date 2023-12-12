Melih Altınok ile Sebep Sonuç -Asgari ücret: Kim ne talep ediyor?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 11 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Asgari ücret: Kim ne talep ediyor? Emeklilik maaşı ne kadar artacak? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Yeni maaş tablosu nasıl olacak? Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı… Beklenti ne yönde? Gazze’nin kalbinde neler oluyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…