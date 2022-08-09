Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Araba almak isteyenler ne yapmalı?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, "Cemevlerine saldırılarla ne amaçlandı? Demokrat Parti masaya veda mı ediyor? Kılıçdaroğlu bilgileri nereden alıyor? Tatil dolandırıcılığı'nın önüne nasıl geçirilecek? Araba almak isteyenler ne yapmalı? " sorularına yanıt arandı. 08 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı..