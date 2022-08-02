11 Haziran 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Altın fiyatları ne olacak?
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, "Kiralar artacak mı azalacak mı? Altın fiyatları ne olacak? En karlı yatırım aracı hangisi? CHP'de perde gerisinde neler oluyor?" sorularına yanıt arandı. 01 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı..