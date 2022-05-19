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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | AK Partili Murat Köse açıkladı: 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” ABB’yi yönetiyor

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Giriş: 19.05.2022 01:50
Güncelleme:19.05.2022 01:51
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, A Haber'de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a konuk oldu. Murat Köse, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) yaşananların perde arkasını anlattı.
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