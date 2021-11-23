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Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç | AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan'dan “50+1” açıklaması

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan'dan “50+1” açıklaması

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Giriş: 23.11.2021 01:07
A Haber’de Melih Altınok’un sunumuyla canlı olarak ekranlara gelen “SEBEP SONUÇ” programının 22 Kasım 2021 tarihli yayınına TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit konuk oldu. Akşit, Türkiye’nin yerli motor üretim sürecini ve savunma alanında yaşanan gelişmeleri açıkladı. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, gündeme dair önemi mesajlar verdi. “50+1” tartışmaları ile ilgili konuşan Bülent Turan, "Cumhur İttifakı yüzde 52’den fazla alabilir" dedi. “SEBEP SONUÇ” programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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