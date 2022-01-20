Melih Altınok ile Sebep Sonuç | AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber’de hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve Melih Altınok’un sunduğu “Sebep Sonuç” programına konuk oldu. Numan Kurtulmuş, siyaset, ekonomi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve pek çok konu hakkında önemli mesajlar verdi. 19 Ocak 2022 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN