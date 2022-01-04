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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - AK Parti 2023'e nasıl hazırlanıyor?

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Giriş: 04.01.2022 01:47
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümünün konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür oldu. İleri, AK Parti'nin 2023'e nasıl hazırlandığı sorusuna yanıt verdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 03 Ocak 2022 - Pazartesi günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümünün konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür oldu. İleri, AK Parti'nin 2023'e nasıl hazırlandığı sorusuna yanıt verdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 03 Ocak 2022 - Pazartesi günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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