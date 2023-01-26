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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Aday için köprüden önce son çıkış mı?

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Giriş: 26.01.2023 00:34
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme dair kritik konular irdelendi. Programda; “Masa 11. Kez toplanıyor, kulislerde neler konuşuluyor?, Aday için köprüden önce son çıkış mı?, Hangi şartlarla kim aday olacak?, Akşener Kılıçdaroğlu’nun elini kaldırır mı?, Kurgu haber neden ve nasıl servis edildi?” sorularına yanıt arandı. İşte 25 Ocak 2023 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamı….
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