Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Abdülhamid Han sondaj gemisi neleri değiştirecek?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, "Gazeteciye saldırıya kim neden sessiz?, Abdülhamid Han sondaj gemisi neleri değiştirecek?, Yeni petrol-doğal gaz müjdesi gelir mi?, 2023 seçimlerini kim nasıl etkilemek istiyor?, Temel gıda ürünlerinde ne indirim olacak? Donald Trump tutuklanacak mı?" sorularına yanıt arandı. 10 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı...