20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Abdülhamid Han sondaj gemisi neleri değiştirecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 01:20
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, "Gazeteciye saldırıya kim neden sessiz?, Abdülhamid Han sondaj gemisi neleri değiştirecek?, Yeni petrol-doğal gaz müjdesi gelir mi?, 2023 seçimlerini kim nasıl etkilemek istiyor?, Temel gıda ürünlerinde ne indirim olacak? Donald Trump tutuklanacak mı?" sorularına yanıt arandı. 10 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı...
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı ne?
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim?
"Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Daha Fazla Video Göster