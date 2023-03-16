11 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 8 başlı yönetim ne vadediyor?
A Haber'de 15 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ittifaklardaki son durum ve anket sonuçları ele alındı. Programda, “İttifaklar netleşiyor partiler hangi stratejilerle sahada olacaklar? Hangi pparti CHP’den kaç ‘garanti vekillik’ istedi, CHP’de neler konuşuluyor? 8 başlı yönetim ne vadediyor? HDP’nin ‘Yeşil Sol’ planı ne?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.