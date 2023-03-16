Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 8 başlı yönetim ne vadediyor?

A Haber'de 15 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ittifaklardaki son durum ve anket sonuçları ele alındı. Programda, “İttifaklar netleşiyor partiler hangi stratejilerle sahada olacaklar? Hangi pparti CHP’den kaç ‘garanti vekillik’ istedi, CHP’de neler konuşuluyor? 8 başlı yönetim ne vadediyor? HDP’nin ‘Yeşil Sol’ planı ne?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.