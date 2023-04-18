Melih Altınok ile Sebep Sonuç | 7’li koalisyon Kandil’den gelen talimatları mı uyguluyor?

A Haber’de 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta seçim gündemine dair meseleler ele alındı. Programda; “Akşener’in bahsettiği ‘HDP şartları’ ne?, İYİ Partili isimlerden İYİ Parti’ye ‘FETÖ’ eleştirisi sonrası partide neler yaşanıyor?, Turgut Özal’ın vefatının ardından Türk siyasetinde neler yaşandı?, 7’li koalisyon Kandil’den gelen talimatları mı uyguluyor?” sorularına yanıt arandı.