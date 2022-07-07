Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 6'lı masanın kaybedeni kim?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, İndirim yerine neden 'bindirim' geliyor? Marketlerdeki keyfi fiyat artışlarının önüne geçilebilir mi? 6'lı masanın kaybedeni kim? Muhalefetin adayı kim olacak? Akşener CHP içinde ne kadar etkili? Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ temasları' mı? sorularına yanıt arandı. 7 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı...