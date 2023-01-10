09 Mayıs 2024, Perşembe
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 6’lı masanın hedefi kukla cumhurbaşkanı mı?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündem ve ekonomide yer alan konular ele alındı. Programda "6’lı masanın hedefi kukla cumhurbaşkanı mı?, 6’lı masanın yeni sistemi ‘vesayet konseyi’ mi?, Türkiye ‘imzalarla’ yönetilebilir mi?, 6’lı masa kimi aday gösterecek?, HDP kendi adayını çıkarırsa ne olur?, 6’lı masada kim, hangi bakanlığı istiyor?" sorularına yanıt arandı. İşte 9 Ocak 2023 tarihli programın tamamı…