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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | 6'lı koalisyonun yayımladığı metindeki “ekonomi” vaatleri ne anlama geliyor?
A Haber’de 1 Ocak 2023 Çarşamba günü yayınlanan “Melih Altınok ilse Sebep Sonuç” programında; “6'lı koalisyonun yayımladığı metindeki “ekonomi” vaatleri ne anlama geliyor?” , “6'lı koalisyonun ‘TSK’yı dönüştürme planı’ mı?” , “Masanın hedefi ‘Batı’dan onay almak’ mı?” , “Meral Akşener’in imalı göndermesi CHP’de nasıl karşılık bulacak?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...