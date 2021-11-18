Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 50+1 tartışmalarının ardında ne var?

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber’de yayınlanan ve Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programında yine gündemdeki ve yaşamdaki konular masaya yatırıldı. Programda Savcı Sayan Z kuşağı için ne düşünüyor? Helalleşme mi hesaplaşma mı? 50+1 tartışmalarının ardında ne var? Sıfır otomobilde stok savaşı mı? soruları ele alındı. Sebep Sonuç’un tamamını (17 Kasım 2021) ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...