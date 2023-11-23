04 Haziran 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 4 günlük ateşkes kalıcı olur mu?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 22 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “4 günlük ateşkes kalıcı olur mu? Ateşkes bittikten sonra İsrail daha şiddetli mi saldıracak? Gazze’de sahada ve masada ne oluyor? Rehine takası nerede, nasıl olacak? Neden 150 Filistinli 50 İsrailli? Hamas’ın direniş planı hangi aşamada? Savaşın öteki yakasında neler oluyor? Nükleer dehşet dengesi bozulur mu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…