Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 29 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Elon Musk Gazze’ye gidecek mi? Neden İsrail’e gitti, gerçekten İsrail’e boyun eğdi mi? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? Emekli memur maaşları zam oranı kaç olacak? Türkiye’yi hapsetme planı nasıl bozuldu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…