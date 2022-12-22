Melih Altınok ile Sebep Sonuç | 2023 asgari ücretinde son rakam

“2023 asgari ücreti ne kadar olacak?” sorusuna yanıt Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında arandı. Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği asgari ücret rakamlarına dair ihtimaller A Haber’de masaya yatırıldı. İşte 21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA günkü programın tamamı...