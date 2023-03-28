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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 11 Nisan'da Erdoğan ne açıklayacak?

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Giriş: 28.03.2023 01:23
A Haber’de 27 Mart 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Seçimlere ilişkin son kulis bilgileri neler? 11 Nisan'da Erdoğan ne açıklayacak? Sosyal medyadaki yalan iddiaların arkasında ne var? Fransa'da neler oluyor? ” sorularına yanıt arandı.
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