Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 11 Nisan'da Erdoğan ne açıklayacak?

A Haber’de 27 Mart 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Seçimlere ilişkin son kulis bilgileri neler? 11 Nisan'da Erdoğan ne açıklayacak? Sosyal medyadaki yalan iddiaların arkasında ne var? Fransa'da neler oluyor? ” sorularına yanıt arandı.