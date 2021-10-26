22 Haziran 2024, Cumartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | 10 büyükelçi Osman Kavala olayı sonrası nasıl geri adım attı?
A Haber’de yayınlanan ve yazar Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programında dünya ve Türkiye gündemine damga vuran konular ele alındı. 10 büyükelçi Osman Kavala olayı sonrası geri adım attı. Peki, 10 ülke neden 41. maddeye vurgu yaptı? Emekli Büyükelçi Fikret Özer önemli açıklamalarda bulundu. Alec Baldwin nasıl katil oldu? Kaza mı, güvenlik zafiyeti mi? Film setlerinde güvenlik nasıl sağlanıyor? Silahı ‘kazara ateşlemek’ ne demek? Ateşli Silah ve Oyuncu Eğitmeni Ahmet Pınar değerlendirdi. “Altın kaplamalı et” tartışması… Et neden şov malzemesi yapıldı? Şef / Gastronomi Uzmanı Dr. Esat Özata yorumladı. Beden aklı ne demek? “Sağlıklı zayıflama” ne demek? Medikal Estetik ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül kritik noktalara değindi. Beşiktaş’ta trafik planlaması sorunu… Trafiğin nedeni yanlış şehir planlaması mı? Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan yaşananların perde arkasını yorumladı. Sebep Sonuç’un 25 Ekim 2021 tarihli yayınını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…