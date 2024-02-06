06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2024 00:49
A Haber’de 5 Şubat 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç; “1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı? Hatay’da umutlar nasıl yeşertiliyor? Yüzlerce canı nasıl kurtardılar? Depremin 1. yılında 11 ilde neler oluyor? ” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?
1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?
“Adı konulmamış savaş” çoktan başladı mı?
“Adı konulmamış savaş” çoktan başladı mı?
Hangi ülke daha güçlü? İran mı, ABD mi?
Hangi ülke daha güçlü? İran mı, ABD mi?
Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı?
CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı?
Erdoğan’ın büyükşehir planı ne?
Erdoğan’ın büyükşehir planı ne?
Terör örgütü PKK için hangi sahalar neden önemli?
Terör örgütü PKK için hangi sahalar neden önemli?
CHP adayları kim, nasıl belirleniyor?
CHP adayları kim, nasıl belirleniyor?
MOSSAD ajanları Türkiye’de nasıl çalışıyor?
MOSSAD ajanları Türkiye’de nasıl çalışıyor?
İran saldırılara karşı misilleme yapacak mı?
İran saldırılara karşı misilleme yapacak mı?
Bu yıl ekonomide neler olacak?
Bu yıl ekonomide neler olacak?
Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak?
Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak?
Daha Fazla Video Göster