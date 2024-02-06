A Haber’de 5 Şubat 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç; “1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı? Hatay’da umutlar nasıl yeşertiliyor? Yüzlerce canı nasıl kurtardılar? Depremin 1. yılında 11 ilde neler oluyor? ” sorularına yanıt arandı.

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