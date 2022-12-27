Melih Altınok ile Sebep Sonuç - 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi

A Haber’de 26 Aralık 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; Türkiye'nin Karadeniz'deki 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşifleri ve Fransa'da PKK sempatizanlarının eylemleri ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...