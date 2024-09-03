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İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?

İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 00:41
Melih A Haber’de 2 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İsrail’de neler oluyor? Netanyahu’nun sonunu getirecek ayaklanma başladı mı? İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı? Batı Şeria’da kuşatma ne zaman son bulacak?” sorularına yanıt arandı.
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İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?
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