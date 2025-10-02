02 Ekim 2025, Perşembe
İsrail Sumud Filosu'na müdahale ediyor
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 1 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail gemileri Sumud Filosu'na yaklaşıyor, İsrail şu an Sumud Filosu'na müdahale ediyor, Alma gemisinin son görüntüsü: Güverte boş, Türk aktivistler: İsrail askerleri etrafımızda, Sadece A Haber'de: Sumud Filosu'ndan canlı yayın, Sumud Filosu'nda Fetih Suresi okunuyor, Filodan canlı: A Haber saniye saniye aktarıyor, İsrail canlı yayında filoya baskın düzenliyor, İsrail gemileri suyla taciz ediyor" başlıkları ele alındı.