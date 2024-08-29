29 Ağustos 2024, Perşembe
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İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?
A Haber’de 28 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "İsrail'in yeni katliam noktası: Batı Şeria, Batı Şeria'ya "işgal" operasyonu, İsrail katliamın fitilini ateşledi, İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?, ABD'den bugüne kadar görülmemiş yığınak, Ortadoğu'ya ABD'den kuşatma çemberi, ABD'nin peşe peşe yığınakları neye işaret?, Kaosun doruk noktaları: Ukrayna-OrtaDoğu, Ukrayna-Rusya: Saha analizi ne diyor?, Ankara-Şam hattında normalleşme mi? Esad'ın "çekilin" şartı var mı yok mu?" sorularına yanıt arandı.