29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?

İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2024 01:25
A Haber’de 28 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "İsrail'in yeni katliam noktası: Batı Şeria, Batı Şeria'ya "işgal" operasyonu, İsrail katliamın fitilini ateşledi, İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?, ABD'den bugüne kadar görülmemiş yığınak, Ortadoğu'ya ABD'den kuşatma çemberi, ABD'nin peşe peşe yığınakları neye işaret?, Kaosun doruk noktaları: Ukrayna-OrtaDoğu, Ukrayna-Rusya: Saha analizi ne diyor?, Ankara-Şam hattında normalleşme mi? Esad'ın "çekilin" şartı var mı yok mu?" sorularına yanıt arandı.
İsrail Batı Şeria’yı Gazze mi yapacak?
İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?
Hizbullah ne açıkladı İsrail neyi gizledi?
Hizbullah ne açıkladı İsrail neyi gizledi?
Ortadoğu’da nükleer savaş riski var mı?
Ortadoğu’da nükleer savaş riski var mı?
İran, İsrail’e misilleme yapacak mı?
İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?
İran-İsrail büyük savaşa hazır mı?
İran-İsrail büyük savaşa hazır mı?
İsrail’e eş zamanlı saldırı mı olacak?
İsrail'e "eş zamanlı saldırı" mı olacak?
Hamas lideri Haniye nasıl şehit edildi?
Hamas lideri Haniye nasıl şehit edildi?
Başkan Erdoğan’ın İsrail’e gözdağının anlamı ne?
Başkan Erdoğan’ın İsrail’e gözdağının anlamı ne?
Büyük savaşa hangi güçler dahil oluyor?
Büyük savaşa hangi güçler dahil oluyor?
Yemen’den sonra İsrail’in hedefi neresi?
Yemen’den sonra İsrail’in hedefi neresi?
Kimden ne kadar vergi alınacak?
Kimden ne kadar vergi alınacak?
Demokrasiye suikast girişimi: 15 Temmuz
Demokrasiye suikast girişimi: 15 Temmuz
Daha Fazla Video Göster