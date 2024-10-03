A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 2 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail nükleer tesisleri mi vuracak? İsrail doğrudan Tahran’ı mı vuracak? İran 2. dalga saldırı mı başlatacak? İran MOSSAD karargahını nasıl vurdu? İsrail aynı anda 4 ülkeyi mi vuracak? Tanklar başkent Beyrut’a girer mi? İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi? Hedef İsrail- PKK/YPG koridoru mu?” sorularına yanıt arandı.

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