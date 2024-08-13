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İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?

İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 01:00
A Haber’de 12 Ağustos tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İran saldıracak mı? Ukrayna’ya ABD mi “Rusya’ya gir” dedi? Putin intikamı soğuk mu seviyor?” sorularına yanıt arandı.
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