İran, İsrail’e misilleme yapacak mı?

A Haber’de 12 Ağustos tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İran saldıracak mı? Ukrayna’ya ABD mi “Rusya’ya gir” dedi? Putin intikamı soğuk mu seviyor?” sorularına yanıt arandı.

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