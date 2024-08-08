08 Ağustos 2024, Perşembe
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İran-İsrail büyük savaşa hazır mı?
A Haber’de 7 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "İran "kum saati"ni çalıştırdı, "İran bu gece saldıracak" iddiası, Orta Doğu'yu bekleyen o tehlike haritası, İran'dan gölge oyunu: Ne zaman saldıracak?, İşte dehşet senaryosu: İran böyle vuracak, Hizbullah'ın radarında hangi yerler var?, İran-İsrail büyük savaşa hazır mı?, ABD İsrail'e, Rusya İran'a kalkan olacak, Büyük savaş riski: Türkiye nasıl korunacak?, Türkiye'yi saracak savunma: Çelik Kubbe, İran hangi noktaları hedef alacak?, "Büyük kırılma" nerede patlak verecek?, Kıyamet senaryosundaki harita ne diyor?, Bu kadar ABD gemisinin Orta Doğu'da işi ne?, Hizbullah "bekle-gör" planı mı izledi?, Bölgedeki ateş tüm Orta Doğu'yu mu yakacak?, ABD seçimi "büyük savaş"ı nasıl etkiler?" başlıkları ele alındı.