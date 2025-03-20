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İBB Başkanı İmamoğlu neden gözaltında?

İBB Başkanı İmamoğlu neden gözaltında?

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Giriş: 20.03.2025 01:12
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 19 Mart 2025 tarihli yayınında "İBB Başkanı İmamoğlu neden gözaltında?, Yolsuzluk ve terör soruşturması, İmamoğlu ve ekibi neyle suçlanıyor?, Hangi isimler neden gözaltına alındı?, 2 ayrı soruşturmada 106 gözaltı kararı, İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu, İBB'de ne oldu, soruşturmanın detayı ne?, Soruşturmanın akıbeti ne olacak?, "Adaylık" soruşturma sebebi mi, sonucu mu?, CHP'lileri CHP'liler mi ihbar etti?, İmamoğlu hakkında iddialar neler?, Savcılığa göre örgütün şeması ne?, İBB'ye yolsuzluk-terör soruşturması, Kent Uzlaşısı"nın sonucu ne oldu?, 56 milyar TL'lik yolsuzluk iddiası, İBB iştiraklerinde ne oldu, Başsavcılık: Haksız kazanç tespiti yapıldı" başlıklarına yanıt arandı.....
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