05 Kasım 2024, Salı
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Hizbullah İsrail'in askeri üssünü vurdu mu?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 4 Kasım 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Hangi isim ne ile suçlanıyor? Sokakları kimler karıştırmak istiyor? DEM Parti'nin yeni kaos planı mı? Hizbullah İsrail'in askeri üssünü vurdu mu? ABD'nin soykırım ortağı kim” sorularına yanıt arandı.