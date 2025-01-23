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Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?

Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 01:23
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 22 Ocak 2025 tarihli yayınında "İhmal zincirinin sorumluları kim?, Yangın alarmları neden çalmadı?, Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?, Otel denetimi kimin yetki alanında?, Yangın faciasında 79 ölü! Sorumlu kim?, Yangın merdiveni nasıl yandı?, Faciaya davetiye: Adım adım nasıl geldi?, Yangının ilk anlarında neler oldu?, Otel çevresinde neden itfaiye yok?, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında, Sorumlular hangi suçtan kaç yıl ceza alır?, Ölüm otelinde ölüm sessizliği, 79 kişinin can verdiği otel yıkılacak mı?, Belediye neden savcılığa bildirmedi?" sorularına yanıt arandı.
Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?
Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?
Herkesin aklındaki soru: Sorumlu kim?
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