26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi?

Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 00:46
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 25 Eylül 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Erdoğan’ın BM mesajları nasıl yankılandı? İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi? İsrail Türkiye ile savaş mı istiyor? İsrail gözünü Türkiye’ye mi dikti? Lübnan- Suriye’den sonra hedef Türkiye mi? İsrail Türkiye’ye saldırabilir mi? Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi? İsrail tüm bölgede terör mü estirecek? Lübnan dünyanın kaderini mi belirleyecek? İran Hizbullah’a sırtını mı döndü?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi?
Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi?
Lübnan Topyekün işgal mi edilecek?
Lübnan "Topyekün işgal" mi edilecek?
Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi?
Ortadoğu büyük savaşın eşiğinde mi?
Narin cinayetinde çember daralıyor mu?
Narin cinayetinde çember daralıyor mu?
Narin cinayetinin fail-failleri kim?
Narin cinayetinin fail-failleri kim?
Türkiye A Haber’den öğrendi
Türkiye A Haber'den öğrendi
İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?
İsrailli esirler için Hamas ile anlaşma sağlanacak mı?
İsrail Batı Şeria’yı Gazze mi yapacak?
İsrail Batı Şeria'yı Gazze mi yapacak?
Hizbullah ne açıkladı İsrail neyi gizledi?
Hizbullah ne açıkladı İsrail neyi gizledi?
Ortadoğu’da nükleer savaş riski var mı?
Ortadoğu’da nükleer savaş riski var mı?
İran, İsrail’e misilleme yapacak mı?
İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?
İran-İsrail büyük savaşa hazır mı?
İran-İsrail büyük savaşa hazır mı?
Daha Fazla Video Göster