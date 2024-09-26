A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 25 Eylül 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Erdoğan’ın BM mesajları nasıl yankılandı? İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi? İsrail Türkiye ile savaş mı istiyor? İsrail gözünü Türkiye’ye mi dikti? Lübnan- Suriye’den sonra hedef Türkiye mi? İsrail Türkiye’ye saldırabilir mi? Gizli hedef: Sınırları yenide çizmek mi? İsrail tüm bölgede terör mü estirecek? Lübnan dünyanın kaderini mi belirleyecek? İran Hizbullah’a sırtını mı döndü?” sorularına yanıt arandı.

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