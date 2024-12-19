A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 18 Aralık 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “YPG’ye “ABD kalkanı” kalkacak mı? Anahtar Türkiye’de Erdoğan ne yapacak? Yakalanan teröristler neler anlattı? Esad Suriye’den ne kadar parayla kaçtı? İsrail Golan’da işgali neden genişletti? İsrail Suriye’de kimden korkuyor? Türkiye nasıl bir Suriye istiyor? İsrail gözünü neden Suriye’ye dikti? Rusya Suriye’den Libya’ya mı çekiliyor?” yanıt arandı.

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