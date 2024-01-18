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Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor? - 17.01.2024

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 00:06
Güncelleme:18.01.2024 00:20
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 15 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu nasıl bir önem taşıyor? Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor? Yılmaz Büyükerşen neden CHP’yi hedef aldı? İstanbul ve Ankara’da kim avantajlı? Fitil ateşlendi: Şimdi ne olacak? Ortadoğu’da sınırlar değişecek mi? ABD bölgede sadece savaş mı olsun istiyor? Tahran kulislerinde neler konuşuluyor? Fidan’ın ileri adım mesajının anlamı ne? PKK-YPG’nin savunma hattı nasıl çöktü? Denizler savaşı mı başlıyor? 3. Dünya savaşının içinde miyiz? Livaneli darbe çağrısı mı yaptı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı...
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