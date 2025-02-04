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Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?

Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 01:03
Güncelleme:04.02.2025 01:03
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Şubat 2025 tarihli yayınında "Ege'de her dakika deprem oluyor, Deprem fırtınası Türkiye'ye sıçrar mı?, İzmir tetikte: Ege sürekli sallanıyor, 8.5 büyüklüğünde bir deprem mi bekleniyor? İzmir'de tsunami riski var mı?, Netanyahu ABD'de, Şara Türkiye'ye geliyor, Şara elinde hangi dosyalarla geliyor?, Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?, YPG Suriye'de istikrarı nasıl bozuyor?" Başlıkları ele alındı.
Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?
Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?
Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?
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