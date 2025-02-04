A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Şubat 2025 tarihli yayınında "Ege'de her dakika deprem oluyor, Deprem fırtınası Türkiye'ye sıçrar mı?, İzmir tetikte: Ege sürekli sallanıyor, 8.5 büyüklüğünde bir deprem mi bekleniyor? İzmir'de tsunami riski var mı?, Netanyahu ABD'de, Şara Türkiye'ye geliyor, Şara elinde hangi dosyalarla geliyor?, Erdoğan-Şara YPG için ne karar alacak?, YPG Suriye'de istikrarı nasıl bozuyor?" Başlıkları ele alındı.