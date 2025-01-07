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Enflasyon düşüyor fiyatı kim yükseltiyor?

Enflasyon düşüyor fiyatı kim yükseltiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.01.2025 09:12
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 6 Ocak 2025 tarihli yayınında "Emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Emekli maaşında hangi senaryo gündem?, Fahiş gıda fiyatları nasıl önlenecek?, Gıdada "fiyat terörü" nasıl önlenecek?, Enflasyon düşüyor, fiyatı kim yükseltiyor?, Ambalajlara fiyat zorunluluğu mu gelmeli?, 2025 kira artış oranı ne gösteriyor?, Kandil "Örgütü feshediyoruz" der mi?, Fransa YPG'ye "dokunulmazlık" mı istiyor?" sorularına yanıt arandı.
Enflasyon düşüyor fiyatı kim yükseltiyor?
Enflasyon düşüyor fiyatı kim yükseltiyor?
Enflasyon düşüyor fiyatı kim yükseltiyor?
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