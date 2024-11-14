A Haber’de 4 Kasım tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta "ABB konserlerine inceleme, Hangi sanatçıya-şirkete ne kadar ödendi?, İBB konserleri de inceleniyor mu?, Adaylık kampanyası için mi harcandı?, Narin cinayeti kameraya yansıdı mı?, Şüpheler kimin üzerinde yoğunlaştı?, Narin cinayetinde bu deliller yeterli mi?, Enes konuşursa Narin cinayeti çözülür mü?, Nevzat Bahtiyar'ın hangi ifadesi yalan?, Cesedin olduğu derede su mu yükseltildi? Narin'in çok sevdiği köpek nerede?, "Aile meclisi"nde gecelerce ne konuşuldu?, Narin'i hangi şüpheli nasıl öldürdü?, Terörsüz Türkiye projesinin şifreleri, Trump'ın Türkiye politikası ne olacak?" sorularına yanıt arandı.