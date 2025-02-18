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Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?

Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 00:44
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 17 Şubat tarihli yayınında "The Economist kimin tektikçiliğini yapıyor?, TÜSİAD Economist'in sözcüsü mü? Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?, Zelenski Erdoğan'dan ne isteyecek? Avrupa savaş devam etsin mi istiyor? ABD-Rusya gizli anlaşma mı yaptı?, Avrupa Ordusu kurulacak mı?, Avrupa Masası ABD'ye karşı mı?, ABD kıyamet bombalarını İsrail'e yolladı ve İran'da Türkçe şiir yasağı mı var? " başlıkları ele alındı.
Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?
Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?
Economist kimin tetikçiliğini yapıyor?
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