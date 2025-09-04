A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 3 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "CHP Genel merkezinde kritik saatler: Ne oluyor? 15 Eylül senaryoları: Beklenti ne? Kılıçdaroğlu'nun "15 Eylül" planı ne? İstanbul kongresi düştü, kurultay da düşer mi? İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu? CHP hangi senaryoya, nasıl hazırlanıyor? Adım adım iptale giden süreç nasıl geldi? CHP kulislerinde konuşulan ne? CHP Kılıçdaroğlu'nu ihraç eder mi?Çin'den "Yeni süper güç biziz" gösterisi mi? ABD'ye "Nükleer kullanırız" mesajı mı? başlıkları ele alındı..

