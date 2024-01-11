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CHP adayları kim, nasıl belirleniyor? - 11.01.2024

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 00:47
Güncelleme:11.01.2024 01:00
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 11 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde; “28 Şubat benzeri oyun planlayanlar kim? Hangi kirli senaryolar devrede? Seçim öncesi kimler provokasyon peşinde? MOSSAD’a hangi operasyonlar yolda? CHP Genel Merkezi’nde anbean ne oluyor? 80 gün kala seçmen neye göre, nasıl bir karar verecek? CHP adayları kim, nasıl belirleniyor? Behzat Ç. Etimesgut’tan aday mı? Büyükşehirlerde kimler aday olacak? Hangi şehirler başkan değiştirmeye yakın? 2023 sonuçları 2024’e ne mesaj veriyor? CHP’de Kadıköy endişesi mi? TİP, İstanbul’da CHP’yi desteklemeyecek mi? Ortodoks Yahudiler neden tünel kazdı? New York’un göbeğinde gizli tünelin ne işi var? O tünellerde insanlık suçları mı işlendi? Netanyahu’da o tünellerden geçti mi? Avrupa’da “Silik Liderler”dönemi mi? ”sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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