Başkan Erdoğan’ın İsrail’e gözdağının anlamı ne?

A Haber’de 29 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Erdoğan’ın İsrail’e gözdağının anlamı ne? Diken üstündeki Beyrut’ta neler oluyor? İsrail bu gece Lübnan’a mı giriyor? Topyekün savaş artık kaçınılmaz mı? İsrail Lübnan’ı işgal etmek için bahane mi arıyor? Lübnanlılar İsrail gerilimine ne diyor? Bölge alev topu Lübnan’da neler oluyor? İsrail tüm bölgeyi yakmak mı istiyor? 18 yıl sonra İsrail-Hizbullah savaşı mı? Rusya Avrupa başkentlerini yakar mı? CHP’li Namık Tan’ın bağımsızlık tanımı ne? Ulusal çıkardan kim rahatsız?” sorularına yanıt arandı.

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