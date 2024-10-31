Ahmet Özer’in PKK’nın bombacılar ile ne işi vardı?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 30 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Savcılık Ahmet Özer’i ne ile suçladı? PKK’nın bombacılar ile ne işi vardı? Özer hakkındaki iddialar ne?” sorularına yanıt arandı.

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