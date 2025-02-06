ahaberhdv2_1080p_20250205_20250205_250206001824

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 5 Şubat tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Trump çıldırdı mı? Gazze’den ne istiyor? Gazze’de ABD- İsrail işgali mi başlayacak? Trump Gazze’yi bir kalemde silebilir mi? Kim nasıl bir Ortadoğu haritası istiyor? 2 bin ABD askeri Suriye’den çekiliyor mu? 15 Şubat’ta YPG/PKK’nın fişi çekiliyor mu? Kar nerede yağıyor nerede yağmıyor?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN