06 Şubat 2025, Perşembe

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 00:59
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 5 Şubat tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Trump çıldırdı mı? Gazze’den ne istiyor? Gazze’de ABD- İsrail işgali mi başlayacak? Trump Gazze’yi bir kalemde silebilir mi? Kim nasıl bir Ortadoğu haritası istiyor? 2 bin ABD askeri Suriye’den çekiliyor mu? 15 Şubat’ta YPG/PKK’nın fişi çekiliyor mu? Kar nerede yağıyor nerede yağmıyor?” sorularına yanıt arandı.
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ahaberhdv2_1080p_20250205_20250205_250206001824
ahaberhdv2_1080p_20250205_20250205_250206001824
ahaberhdv2_1080p_20250205_20250205_250206001824
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