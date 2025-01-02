A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 1 Ocak 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Saldırı sonrası ABD’de ne konuşuluyor? ABD’de “kontrollü DEAŞ saldırısı” mı? Saldırının arkasında derin ABD mi var? Trump’a “Suriye’de çekilme” mesajı mı? Trump’ın hamlelerine bomba mı koyuluyor? Suriye’nin toprak bütünlüğü ne olacak? Avrupa’da “soğuk duş” dönemi mi? Kiev Avrupa’ya Rus gazını kesti, ne olur?” yanıt arandı

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