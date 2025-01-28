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ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?

ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 02:21
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 27 Ocak 2025 tarihli yayınında "ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne? Trump’ın amacı Filistin'siz Gazze’mi? ABD’nin hedefi yeni bir Nekbe’mi? Yayha Sinvar cephede nasıl savaştı? Trump’ı mı masaya yatırdılar? Trump’ın gözü Kolobiya’da mı? PKK/YPG/PYD silahları teslim edecek mi?sorularına yanıt arandı.
ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?
ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?
ABD paralı askerlerin Gazze’de işi ne?
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