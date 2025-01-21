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20 Ocak Ortadoğu için nasıl bir milat?

20 Ocak Ortadoğu için nasıl bir milat?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 00:46
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 20 Ocak 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Trump yemin etti, şimdi ne olacak? Dünyayı bugünden sonra ne bekliyor? Türkiye- ABD ilişkileri nasıl şekillenecek? 20 Ocak Ortadoğu için nasıl bir milat? PKK/ YPG ABD için “ölü yatırım” mı? ABD “PKK/ YPG’ye desteğe devam” mı diyecek? PKK/ YPG Tirşin Baraju’nı patlayacak mı? PKK’da iç savaş süreci mi? Kim ne yapıyor? ABD- İsrail İran’a mı saldıracak? Netanayahu ABD’yi İran’la savaştıracak mı? Avrupa’nın Elon Musk’tan çekeceği mi var? Trump Türkiye’ye gelecek mi?” yanıt arandı
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