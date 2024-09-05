Melih A Haber’de 4 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İsrail’deki protestoların sonu ne olur? Erdoğan- Sisi ne konuştu? Tarihi zirve katliamı önleyecek mi? Türkiye- Mısır deniz yetki anlaşması mı? Doğu Akdeniz’de Türkiye- Mısır ittifakı mı? Erdoğan- Sisi görüşmesi neleri değiştirir? Esad Türkiye’ye gelir mi?” sorularına yanıt arandı.

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